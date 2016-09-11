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Собственное производство
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Высокое качество печати
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9 лет на рынке рекламы
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Срок печати от одного дня
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Рекламное агентство полного цикла

Наше рекламное агентство предоставляет полный цикл современных услуг по разработке, созданию, размещению и продвижению рекламы. Эффектная реклама от ProntoPrint обязательно достучится до целевой аудитории и сделает ваш бизнес узнаваемым. Вашим услугам и товарам будут доверять и отдавать предпочтение потенциальные клиенты. Вам останется только поддерживать имидж, сформировавшийся благодаря рекламной кампании, которую воплотит наше рекламное агентство.

Сотрудники нашего агентства за годы работы приобрели богатый практический опыт и высокий профессионализм. Они учитывают топовые тенденции маркетинга, используют наиболее эффективные направления и креативные подходы. Наши клиенты высоко ценят услуги нашего агентства, позволяющей компании-заказчику сделать мощный старт, раскрыть неиспользованные ресурсы и с новыми силами подняться на более высокий экономический уровень.

Услуги рекламного агентства

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Одно из условий успешного функционирования предприятия – эффективная реклама его товаров и услуг. Сегодня для этого можно задействовать любой ресурс, включая телевидение и интернет. Но наиболее надежным и действенным инструментом по-прежнему остается реклама. Тем более что реклама – это не просто тиражирование продукции, а наилучший способ визуализировать свой информационный посыл, обратиться к потенциальным потребителям, презентовать себя или свой бизнес. И если Вам нужно в кратчайшие сроки получить максимально эффективную, яркую, уникальную  продукцию, то лучше всего с этим справится наше рекламное агентство полного цикла - ProntoPrint.

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Услуги рекламного агентсва – это настоящее искусство, способное разносторонне воздействовать на целевую аудиторию бесконечное количество времени, чего не скажешь о том же интернете. Качественная реклама может быть максимально доступной, она всегда на виду, оказывая влияние на покупателя даже непосредственно в момент выбора товара. Ее приятно держать в руках, интересно перечитывать и удобно сохранять.

оперативное создание и размещение в общедоступных местах

броская, яркая подача благодаря новейшим технологиям печати

краткая, но очень емкая форма посыла рекламной информации

долговечность рекламы за счет прочности используемых материалов

широкая доступность, заметность на фоне остальных видов рекламы

неограниченные возможности создания уникального дизайна полиграфии

выгодные расценки на самую качественную современную печатную рекламу

Разновидности услуг в рекламном агентстве

Наша компания предлагает широчайший ассортимент традиционных и уникальных видов рекламы. При их изготовлении применяются классические технологии и оригинальные современные разработки, что делает нашу рекламную продукцию не только долговечной и узнаваемой, но и метко воздействующей на клиента нашего агентства.

Все виды услуг рекламного агентства ProntoPrint, отличается высоким качеством и эффективностью. Для достижения такого результата мы можем использовать самые действенные способы и типы печати, включая шелкотрафаретную, тиснение и флексографию, высокую, глубокую, плоскую или трафаретную печать. В зависимости от поставленной заказчиком задачи, мы предлагаем ему самый оптимальный вариант рекламы:

  • Если нужно создать огромный баннер, оракал, брандмауэр на пленке или текстиле, мы выберем широкоформатную печать;
  • Для применения рекламы снаружи мы предложим эффектные вывески или таблички, объемные буквы, лайтбоксы или порезку;
  • Чтобы популяризировать бренд, мы выпустим отличные буклеты, визитки, листовки, флаера, плакаты и другие виды полиграфии;
  • Как маркетинговый прием подойдут бренд воллы, X-Banner, мобильные стенды, штендеры, и другие варианты промопродукции.

Процесс создания рекламы

Первое, с чего мы начинаем изготовление рекламы, - это разработка дизайна. Ведь удачно выбранный проект  рекламы - это залог успеха всей рекламной кампании. Мы можем изготовить рекламную продукцию по Вашему макету или разработать проект, исходя из Ваших пожеланий. При этом наши дизайнеры порекомендуют интересные, наиболее подходящие в каждом конкретном случае варианты оформления изделий.

Клиент должен выбрать конкретное средство печатной рекламы: буклет, листовку, брошюру или другой вид полиграфии. Дальше очерчивается целевая аудитория, которой будет интересна разрабатываемая реклама. Исходя из этого, а также из объекта и задач рекламы, определяется ее концепция – идея грамотного совмещения дизайна и информационного содержания. Завершением этих этапов является разработка макетов рекламной  продукции.

Ароматизация за счет использования пахнущих красок и лаков

Стереопечать для создания эффекта объемного изображения

Лакировка для улучшения эстетики и долговечности изделий

Высечка штампом на изделии заданных изображений и текстов

Тиснение фольгой, которая прессуется на бумагу нагретым клише

Конгрев как тиснение на бумаге горячим прессом, но без фольги

Электронные технологии как передача полиграфии через видео

Преимущества рекламной печати от ProntoPrint

Если вас интересуют рекламные услуги, в Киеве лучше всего их предоставит наша компания. Мы сделаем все, чтобы созданная реклама возымела ожидаемый результат. Мы обязательно примем во внимание объект и цели, на решение которых направлена реклама, то есть, получение новых клиентов, увеличение продаж, пиар фирмы или новой услуги. Исходя из этого, мы в самые короткие сроки создадим продукт, который максимально быстро и доходчиво донесет ключевую информацию к вашей целевой аудитории.

Команду наших специалистов справедливо считают одной из лучших в Киеве. Рекламное агентство ProntoPrint наработала такую огромную клиентскую базу именно благодаря профессионализму наших маркетологов и рекламистов. Они в совершенстве владеют не только технологическими и маркетинговыми секретами современной печати, но и психологией читателя. Поэтому наша продукция вызывает доверие и желание приобрести рекламируемый продукт.

ProntoPrint – это на сегодня самые недорогие, качественные услуги рекламного агентства в Киеве, результат которой – по-настоящему броская, интригующая и убедительная реклама, не оставляющая потенциального адресата равнодушным. Изготовленная нами продукция станет глотком свежего воздуха для вашего бизнеса.

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