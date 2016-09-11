КАК ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ:
Отправьте техническое задание на разработку макета нашему дизайнеру, либо же загрузите уже готовый макет на файлообменник, к примеру, fex.net
Менеджер свяжется с Вами и проинформирует о стоимости заказа.
Результат работы доставим в Ваш город службой Новой почты или через Интайм.
Наше преимущество
НАМ ДОВЕРЯЮТ
Рекламное агентство полного цикла
Наше рекламное агентство предоставляет полный цикл современных услуг по разработке, созданию, размещению и продвижению рекламы. Эффектная реклама от ProntoPrint обязательно достучится до целевой аудитории и сделает ваш бизнес узнаваемым. Вашим услугам и товарам будут доверять и отдавать предпочтение потенциальные клиенты. Вам останется только поддерживать имидж, сформировавшийся благодаря рекламной кампании, которую воплотит наше рекламное агентство.
Сотрудники нашего агентства за годы работы приобрели богатый практический опыт и высокий профессионализм. Они учитывают топовые тенденции маркетинга, используют наиболее эффективные направления и креативные подходы. Наши клиенты высоко ценят услуги нашего агентства, позволяющей компании-заказчику сделать мощный старт, раскрыть неиспользованные ресурсы и с новыми силами подняться на более высокий экономический уровень.
Услуги рекламного агентства
Одно из условий успешного функционирования предприятия – эффективная реклама его товаров и услуг. Сегодня для этого можно задействовать любой ресурс, включая телевидение и интернет. Но наиболее надежным и действенным инструментом по-прежнему остается реклама. Тем более что реклама – это не просто тиражирование продукции, а наилучший способ визуализировать свой информационный посыл, обратиться к потенциальным потребителям, презентовать себя или свой бизнес. И если Вам нужно в кратчайшие сроки получить максимально эффективную, яркую, уникальную продукцию, то лучше всего с этим справится наше рекламное агентство полного цикла - ProntoPrint.
Услуги рекламного агентсва – это настоящее искусство, способное разносторонне воздействовать на целевую аудиторию бесконечное количество времени, чего не скажешь о том же интернете. Качественная реклама может быть максимально доступной, она всегда на виду, оказывая влияние на покупателя даже непосредственно в момент выбора товара. Ее приятно держать в руках, интересно перечитывать и удобно сохранять.
Разновидности услуг в рекламном агентстве
Наша компания предлагает широчайший ассортимент традиционных и уникальных видов рекламы. При их изготовлении применяются классические технологии и оригинальные современные разработки, что делает нашу рекламную продукцию не только долговечной и узнаваемой, но и метко воздействующей на клиента нашего агентства.
Все виды услуг рекламного агентства ProntoPrint, отличается высоким качеством и эффективностью. Для достижения такого результата мы можем использовать самые действенные способы и типы печати, включая шелкотрафаретную, тиснение и флексографию, высокую, глубокую, плоскую или трафаретную печать. В зависимости от поставленной заказчиком задачи, мы предлагаем ему самый оптимальный вариант рекламы:
- Если нужно создать огромный баннер, оракал, брандмауэр на пленке или текстиле, мы выберем широкоформатную печать;
- Для применения рекламы снаружи мы предложим эффектные вывески или таблички, объемные буквы, лайтбоксы или порезку;
- Чтобы популяризировать бренд, мы выпустим отличные буклеты, визитки, листовки, флаера, плакаты и другие виды полиграфии;
- Как маркетинговый прием подойдут бренд воллы, X-Banner, мобильные стенды, штендеры, и другие варианты промопродукции.
Процесс создания рекламы
Первое, с чего мы начинаем изготовление рекламы, - это разработка дизайна. Ведь удачно выбранный проект рекламы - это залог успеха всей рекламной кампании. Мы можем изготовить рекламную продукцию по Вашему макету или разработать проект, исходя из Ваших пожеланий. При этом наши дизайнеры порекомендуют интересные, наиболее подходящие в каждом конкретном случае варианты оформления изделий.
Клиент должен выбрать конкретное средство печатной рекламы: буклет, листовку, брошюру или другой вид полиграфии. Дальше очерчивается целевая аудитория, которой будет интересна разрабатываемая реклама. Исходя из этого, а также из объекта и задач рекламы, определяется ее концепция – идея грамотного совмещения дизайна и информационного содержания. Завершением этих этапов является разработка макетов рекламной продукции.
Преимущества рекламной печати от ProntoPrint
Если вас интересуют рекламные услуги, в Киеве лучше всего их предоставит наша компания. Мы сделаем все, чтобы созданная реклама возымела ожидаемый результат. Мы обязательно примем во внимание объект и цели, на решение которых направлена реклама, то есть, получение новых клиентов, увеличение продаж, пиар фирмы или новой услуги. Исходя из этого, мы в самые короткие сроки создадим продукт, который максимально быстро и доходчиво донесет ключевую информацию к вашей целевой аудитории.
Команду наших специалистов справедливо считают одной из лучших в Киеве. Рекламное агентство ProntoPrint наработала такую огромную клиентскую базу именно благодаря профессионализму наших маркетологов и рекламистов. Они в совершенстве владеют не только технологическими и маркетинговыми секретами современной печати, но и психологией читателя. Поэтому наша продукция вызывает доверие и желание приобрести рекламируемый продукт.
ProntoPrint – это на сегодня самые недорогие, качественные услуги рекламного агентства в Киеве, результат которой – по-настоящему броская, интригующая и убедительная реклама, не оставляющая потенциального адресата равнодушным. Изготовленная нами продукция станет глотком свежего воздуха для вашего бизнеса.